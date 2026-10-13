ऑफिस में घंटों बैठकर काम करने वाले सावधान! डीवीटी बीमारी के बढ़ रहे मामले, पांच संकेतों से करें पहचान

Deep vein thrombosis symptoms: घंटों एक ही जगह बैठकर काम करना, लंबी यात्रा और शारीरिक गतिविधियों की कमी से नसों में खून का थक्का जमने का खतरा बढ़ सकता है। इस समस्या को डीप वेन थ्रोम्बोसिस (डीवीटी) कहा जाता है। समय पर उपचार नहीं मिलने पर थक्का फेफड़ों तक पहुंचकर गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। जिला अस्पताल में बीते एक माह में नसों में थक्का जमने की शिकायत वाले करीब 36 मरीज पहुंचे हैं। लगातार कई घंटे बैठकर काम करने वाले, लंबी दूरी की यात्रा करने वाले और शारीरिक रूप से कम सक्रिय लोगों में थ्रोम्बोसिस का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा मोटापा, धूम्रपान, हाल में हुई सर्जरी, लंबे समय तक बिस्तर पर रहना, कैसर और पहले खून का थक्का जमने का इतिहास भी जोखिम बढ़ाते हैं। यह समस्या केवल अधिक उम्र के लोगों तक सीमित नहीं है।