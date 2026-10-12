इंदौर में बूढ़ों ही नहीं, बच्चों को भी हो रही ‘आर्थराइटिस’ की समस्या, ध्यान रखें ये 4 बातें

एमवायएच अस्पताल के आर्थराइटिस विभाग की ओपीडी में जनवरी से अब तक लगभग 3500 मरीज पहुंचे हैं। इनमें से कई को फिजियोथेरेपी के लिए भी भेजा जा रहा है। कई लोगों को दर्द और चलने-फिरने से जुड़ी समस्याएं थी, जांच कराई तो आर्थराइटिस का पता चला। बता दें कि अर्थराइटिस के कई प्रकार हैं, लेकिन ऑस्टियो अर्थराइटिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस प्रमुख हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस में जोड़ों के कार्टिलेज में घिसाव के कारण दर्द और चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से जोड़ों पर हमला करती है, जिससे सूजन, दर्द और जकड़न हो सकती है।