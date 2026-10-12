न नौकरी, न ऑफिस…. इंदौर में 20 हजार लोगों को ऐप से मिला रोजगार, हर महीने 30 करोड़ की कमाई

गिग इकोनॉमी की सबसे दिलचस्प तस्वीर उन युवाओं से सामने आती है, जिन्होंने इसे पार्टटाइम काम के बजाय अपना नियमित रोजगार बना लिया है। उपलब्ध अनुमान के अनुसार, करीब 10 हजार लोग इंदौर में फुलटाइम गिग वर्क कर रहे हैं। इनमें ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने पारंपरिक नौकरी छोड़कर डिलीवरी या कैब चलाने को अपनी कमाई का मुख्य साधन चुना है। फुलटाइम काम करने वाले कई वर्कर्स प्रतिदिन 12 से 13 घंटे तक काम करते हैं। उनकी कमाई ऑर्डर की संख्या, काम के घंटों, प्रोत्साहन राशि और संबंधित प्लेटफॉर्म की भुगतान व्यवस्था पर निर्भर करती है। वहीं, करीब 7 से 8 हजार लोग पार्टटाइम गिग वर्क से जुड़े बताए जाते हैं। नियमित काम के बाद प्रतिदिन 4 से 6 घंटे इस तरह की सेवाएं देते हैं।