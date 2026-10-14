छतरपुर में दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, बेटे को धमकियां, बेटी की शादी लिए पैसे नहीं मिलने से था परेशान

Labour payment dispute: पांच साल तक मजदूरी की, मेहनत करके परिवार का पेट पाला और बेटी की शादी के समय जिस रकम की उम्मीद लगाए बैठा था, वह नहीं मिली। परिजनों का आरोप है कि जब विजय अहिरवार अपने रुपए मांगने पहुंचे तो उन्हें रकम देने से इनकार कर दिया और बेटे को गंभीर शारीरिक क्षति की धमकी दी गई। इसी से परेशान होकर मंगलवार दोपहर विजय ने आत्मघाती कदम उठा लिया। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया। लेकिन ग्वालियर ले जाने की व्यवस्था होने से पहले ही विजय की हालत बिगड़ती गई। आखिरकार शाम 7:40 बजे मेडिसिन वार्ड में ही उनकी जान चली गई। परिवार के लिए यह घटना दो बच्चों के सिर से पिता का साया उठने जैसा दुखद हादसा बन गई।