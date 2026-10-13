एसीपी को दी थी बम से उड़ाने की धमकी पर डरी नहीं पुलिस, आसाराम को जेल में डालने कमरे से ही पकड़ा

Asaram : दुष्कर्म का दोषी तथाकथित बाबा आसाराम ( Baba Asaram ) अभी जेल से बाहर आ गया है। वह अभी पैरोल पर है। जेल से बाहर आने के बाद आसाराम जोधपुर के आश्रम में रह रहा है। दुष्कर्म केस में वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। नाबालिग की शिकायत के बाद उसे इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। उस दिन खुद को बचाने के लिए आसाराम ने खूब पैंतरेबाजी की। जोधपुर के तत्कालीन डीसीपी व राजस्थान कैडर के IPS अजयपाल लांबा ( IPS Ajaypal Lamba ) ने अपनी किताब गनिंग फॉर द गॉडमैन : द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापूज कॉन्विक्शन ( Gunning for the Godman: The True Story Behind Asaram Bapu’s Conviction ) में इसका विस्तार से उल्लेख किया है। उनको भी ऊपर से प्रेशर डलवाने की धमकी दी गई थी। यहां तक कि एक एसीपी को तो बम से उड़ाने तक की धमकी मिली थी पर पुलिस नहीं डरी। उसके कमरे पर ही जाकर पकड़कर जेल में डाल दिया था।