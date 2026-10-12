आइडीए अध्यक्ष की कुर्सी पर खींचतान, इंदौर के नेताओं को कब मिलेगा सत्ता का स्वाद ?

Indore news: मालवा-निमाड़ की राजनीति का माहौल बनाने वाले मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में सरकारी पदों पर अब तक कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं हुई है। देखा जाए तो राजनीति उपेक्षा का शिकार हो रही है। ये बात अब भाजपा संगठन को भी समझ में आ रही है जिसके चलते कोर कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष ने संकेत दे दिए है। सब कुछ सहीं रहा तो जल्दी ही इंदौर के नेताओं को सत्ता की रेवडिय़ां का स्वाद चखने को मिल सकता है। हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इंदौर दौरे पर आए थे। वे मासिक बैठक में शामिल हुए तो बाद में कोर कमेटी में प्रमुख नेताओं से चर्चा की। उनका फोकस सत्ता और संगठन के संतुलन पर था। चर्चा के दौरान उन्होंने दो माह कोर कमेटी की बैठक करने के निर्देश दिए।