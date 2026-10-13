इंदौर में स्टडी ने बढ़ाई पैरेंट्स की चिंता, बच्चों की थाली में 28% प्रोस्टेड फूड, कैसे रहेंगे स्वस्थ !

प्रोसेस्ड फूड की व्यापक श्रेणी को देखें तो यह हिस्सेदारी 67% तक पहुंच गई। यह आंकड़ा किसी एक पैकेट या एक दिन के नाश्ते की कहानी नहीं है। यह संकेत है कि किशोरों के नियमित भोजन में पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ कितनी जगह बना चुके हैं। भी शुगर-फैट की मात्रा बताने वाली फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग (एफओपीएल) की बहस इंदौर जैसे शहरों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। पैकेट के पीछे या साइड में न्यूट्रिशन चार्ट होता है। इसमें कुल शुगर, फेट, सोडियम, सर्विवंग साइज जैसी जानकारियां होती है। खरीदारी करते कितने लोग इसे पूरा पढ़ते हैं, यह बड़ा सवाल है। इसको देखते हुए एफएसएसएआइ ने पैकेज्ड फूड के सामने चेतावनी लेबलिंग का प्रस्ताव रखा है।