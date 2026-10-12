आसाराम को बचाने बेटे नारायण सांई ने खड़ी कर दी थी लड़की, पत्नी को एक-एक पैसे के लिए तरसाया

Narayan Sai : दुष्कर्म का दोषी आसाराम इस समय राजस्थान के जोधपुर आश्रम में है। वह 20 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम को 13 साल पहले इंदौर से अरेस्ट किया गया था। उसे बचाने के लिए बेटे नारायण साईं ने कई नाटक किए। यहां तक कि पिता के बचाव के लिए एक लड़की को खड़ी कर दिया जिसने खुद को प्रभावित किशोरी की सहेली बताया। उसने कहा कि आसाराम पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। बाद में नारायण साईं भी दुष्कर्म के ही अन्य मामले में दोषी पाया गया था। उसने अपनी पत्नी को भी पैसों के लिए तरसा दिया।