Breast cancer: छतरपुर में झिझक और डर के बीच ‘800 महिलाओं’ को है कैंसर, भारी पड़ सकती हैं 3 लापरवाही

Chhatarpur news: ब्रेस्ट में गांठ महसूस होने के बाद भी जांच कराने में झिझक, बीमारी का नाम सुनते ही मन में पैदा होने वाला डर और परिवार के सामने अपनी परेशानी बताने का संकोच महिलाओं के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में समय पर पहचान और उपचार बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन जागरूकता की कमी और सामाजिक झिझक कई बार महिलाओं को जांच कराने में देर करने पर मजबूर कर देती है। जिले में 800 से अधिक महिलाओं के कैंसर से जूझने की जानकारी सामने आई है। इनमें करीब 25 फीसदी स्तन कैंसर की मरीज बताई जा रही हैं। ऐसे में बीमारी की पहचान से लेकर उपचार तक की सुविधाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर तब, जब स्थानीय स्तर पर स्क्रीनिंग के बाद आगे के इलाज के लिए मरीजों को दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है।