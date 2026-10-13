झाबुआ में ‘चौथी स्टेज’ में पता चल रहा स्तन कैंसर, 278 महिलाएं शिकार, इग्नोर न करें ये 3 खतरनाक लक्षण

Breast Cancer Awareness Day: मध्यप्रदेश के झाबुआ के आदिवासी अंचल से सामने आए स्तन (ब्रेस्ट) कैंसर के आंकड़े गंभीरता से सोचने को मजबूर करते हैं। यहां पिछले चार साल में स्तन कैंसर के 278 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि जागरूकता की कमी, संकोच और लक्षणों को नजरअंदाज करने के कारण कई महिलाएं बीमारी के एडवांस स्टेज में पहुंचने के बाद अस्पताल आ रही हैं। ऐसे में इस नवरात्र पूजा-अर्चना के साथ ही नारी शक्ति स्वरूपा महिलाओं को भी इस बीमारी से बचाने के लिए जागरूकता का अभियान शुरू करने का भी संकल्प लेना होगा। परिवार, समाज और स्वास्थ्य तंत्र को मिलकर महिलाओं को बीमारी के शुरुआती संकेत पहचानने, बिना झिझक जांच कराने और समय पर उपचार लेने के लिए प्रेरित करना होगा। क्योंकि नारी शक्ति की सच्ची आराधना उसके जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा से भी जुड़ी हुई है।