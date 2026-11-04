रील्स के दौर में जेन-जी की अलग पहचान बनी झाबुआ की सिल्की, 22 की उम्र में लिख डाला अंग्रेजी उपन्यास

अस्तित्व प्रकाशन से प्रकाशित 121 पन्नों की ये किताब महज काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि आत्मखोज और यात्राओं के अनुभवों का संगम है। पिछले साल की एक यात्रा ने सिल्की को खुद को नए नजरिए से समझने का मौका दिया। इसी अनुभव से उपन्यास का विचार जन्मा। किताब में एक ऐसी लड़की की यात्रा को बयां किया गया है, जो नए लोगों, खूबसूरत जगहों, रिश्तों और जिंदगी के उतार-चढ़ाव के बीच अपनी पहचान तलाशती है। इसमें प्रेम, रिश्तों और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाने का भी खास संदेश है।