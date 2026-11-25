Rajkot Family ; मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात भीषण सड़क हादसा हुआ। गुजरात के राजकोट के एक परिवार की लग्जरी कार ट्रक में जा घुसी। जोरदार टक्कर में कार आगे से पूरी पिचक गई। हादसे में 7 परिजन बुरी तरह घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और अन्य परिजनों को दुर्घटना की जानकारी दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई थी। कार सवार एक युवती ने घबराकर अपने बच्चे को सीने से चिपटा लिया और रोड पर बैठ गई। झाबुआ पुलिस बुधवार सुबह से ही हादसे की जांच में जुटी है। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।