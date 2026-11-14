आसमान में भारतीय सेना का रोमांचक मिशन, महू से उड़े 4 ‘माउंटेन ईगल्स’ झाबुआ में उतरे, 24 दिन नापेंगे आसमान

माउंटेन ईगल्स टीम के सदस्य मनकंवल जीत ने बताया कि वडोदरा के बाद अभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से होते हुए गुजरात के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। टीम दीव, पोरबंदर और जामनगर होते हुए समुद्र के ऊपर से उड़ान भरकर मुंद्रा और भुज पहुंचेगी। भुज में दो दिन का पड़ाव रहेगा, जहां एयर शो भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद गांधीधाम में गुजरात-अमृतसर हाईवे पर माइक्रो लाइट विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ का ट्रायल किया जाएगा। इसी हाईवे पर रिफ्यूलिंग भी होगी। टीम के अनुसार, एयरफोर्स के फाइटर जेट पहले हाईवे पर ऐसे ट्रायल कर चुके हैं, लेकिन छोटे माइक्रो लाइट विमानों के साथ इस तरह का प्रयोग विशेष महत्व रखता है।