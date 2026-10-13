Breast Cancer Awareness Day: आपकी बॉडी दे रही ये 6 संकेत, तो हो सकता ‘ब्रेस्ट कैंसर’, लेट किया तो जा सकती जान

ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित कई महिलाएं अपनी परेशानी खुलकर नहीं बता पातीं और चिकित्सकीय सलाह लेने में देर कर देती हैं। महिलाओं के सामने एक बड़ी चुनौती बीमारी के बारे में खुलकर बात न कर पाना भी है। परिवार की जिम्मेदारियों और घरेलू कामकाज के बीच वे अपनी सेहत को प्राथमिकता नहीं दे पातीं। स्तन में गांठ, आकार में बदलाव या अन्य असामान्य लक्षण होने पर भी कई बार जांच टाल दी जाती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, स्तन कैंसर का जोखिम उम्र, पारिवारिक इतिहास और कुछ हार्मोन संबंधी कारकों से प्रभावित हो सकता है। मोटापा, शारीरिक गतिविधि की कमी और शराब का सेवन भी जोखिम बढ़ाने वाले कारकों में शामिल है। हालांकि, हर मरीज में बीमारी का कारण एक जैसा नहीं होता और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के बावजूद स्तन कैंसर हो सकता है। इसलिए खान-पान और व्यायाम के साथ शरीर में होने वाले बदलावों के प्रति सतर्क रहना भी जरूरी है।