AI खा सकता है आपकी नौकरी ! भोपाल में 100 स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट, 50 को ही मिल रही नौकरी

2024 में यहां औसत पैकेज 12.32 लाख रुपए था, जो 2025 में बढ़कर 16.09 लाख और 2026 में 18.29 लाख रुपए हो गया। दो साल में औसत पैकेज करीब 48 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, प्लेसमेंट प्रतिशत में इसी तरह लगातार बढ़ोतरी नहीं हुई। वर्ष 2024 में 85.18 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिला था। 2025 में यह आंकड़ा 96.59 प्रतिशत पहुंचा, लेकिन 2026 में घटकर 94 प्रतिशत रह गया। सबसे बड़े पैकेज का आंकड़ा इसी बदलाव की एक और तस्वीर दिखाता है। वर्ष 2024 में अधिकतम पैकेज 46 लाख रुपए था, जो 2025 में बढ़कर 85 लाख रुपए पहुंच गया। 2026 में यह 62 लाख रुपए रहा।