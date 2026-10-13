मौत के मुहाने पर खड़ी थीं मधुबाला पर पीछे नहीं हटे किशोर कुमार, 9 साल तक करते रहे सेवा

Kishore Kumar : प्रख्यात पार्श्व गायक अभिनेता, निर्माता-निर्देशक किशोर कुमार की आज पुण्यतिथि है। वे मूलत: मध्यप्रदेश के खंडवा के थे और मुंबई में कामयाबी के बावजूद अपनी जन्मभूमि को कभी नहीं भूले। किशोर कुमार की छवि मस्त-मौला और मूडी इंसान की थी पर उनके दिल की गहराइयों में भावनाओं का ज्वार भी हिलारें मारता था। भारतीय सिनेमा की मर्लिन मुनरो कही जातीं मधुबाला से किशोर कुमार के प्रेम ने इस बात को साबित भी किया। बीमारी की वजह से मधुबाला मौत के मुहाने पर खड़ी थीं लेकिन किशोर कुमार पीछे नहीं हटे और उनका हाथ थामकर कई सालों तक सेवा करते रहे।