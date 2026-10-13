प्लॉट बनाने के लिए नया नियम, भोपाल में खत्म हो रहा ‘ग्राउंड कवरेज’ का नियम, नहीं मिलेगी पार्किंग की जगह

Bhopal news: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में आने वाले समय में शहर में सड़क किनारे पार्किंग और जाम की दिक्कत बढ़ने वाली है। टीएंडसीपी भवन निर्माण में ग्राउंड कवरेज के नियम को ही खत्म करने जा रहा है। इसका असर यह होगा कि जितना बड़ा प्लॉट है, लगभग उतना ही पूरा निर्माण हो जाएगा। जमीन पर गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं होगी। अभी 30 से 60 फीसदी तक ग्राउंड पर निर्माण का नियम है। बाकी एफएआर के अनुसार ऊपरी मंजिल पर निर्माण कर सकते है। मौजूदा नियम में जमीन का 40 से 60 फीसदी हिस्सा पार्किंग व अन्य उपयोग के लिए बच जाता है। मुख्य मार्ग या सर्विस रोड पर पार्किंग व अन्य उपयोग का दबाव प्लॉट का ये खुला हिस्सा समेट लेता है। अब इस पर भी निर्माण हुआ तो पूरा भार रोड पर आएगा।