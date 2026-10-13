पत्रिका पड़ताल: दिवाली की खरीददारी में 1 चिंगारी से न्यू मार्केट में मच सकती है तबाही, 8 ट्रांसफॉर्मर बने खतरा

Bhopal news: मध्यप्रदेश में भोपाल शहर का न्यू मार्केट कागजी सुरक्षा और प्रशासनिक बेरुखी के भरोसे ही सांस ले रहा है। स्थिति ये कि आठ अक्टूबर को छोले-भटूरे की दुकान में उठी चिंगारी की भयावहता भी जिम्मेदारों की नींद नहीं खोल पाई। पूरे बाजार में बिजली की आपूर्ति के आठ ट्रांसफार्मर है जो शॉर्ट सर्किट की स्थितियां बना रहे है। हैरानी ये कि यहां की 1200 दुकान समेत पूरे बाजार में अग्रि सुरक्षा के अब तक कोई इंतजाम नजर नहीं आए। जबकि त्यौहारी सीजन में बाजार में खरीदारों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। नवरात्रि और दशहरा के बाद दिवाली की खरीदारी पूरे बाजार को व्यस्त रखेगी, इसमें सबसे बड़ा सवाल लोगों की सुरक्षा का है, जो कहीं नजर नहीं आ रही।