‘अधिकारी तू करके बात करते हैं…’ भोपाल में हॉस्टल की लड़कियों ने की शिकायत, 50 लड़कियों के बीच एक शौचालय

Bhopal news: घर से दूर रहकर पढ़ाई करने आईं छात्राओं को उम्मीद थी कि छात्रावास में रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था मिलेगी, लेकिन शासकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास, पंचशील नगर में रहने वाली 700 छात्राओं की परेशानी कुछ और कहानी बयां करती है। कहीं शौचालय गंदे हैं, तो कहीं दरवाजों पर कुंडी तक नहीं। खाने में कीड़े मिलने की शिकायतें हैं, दाल पतली और चावल खराब होने का आरोप है। पीने के लिए साफ पानी नहीं और सर्दियों में गर्म पानी की सुविधा भी नहीं। छात्राओं का कहना है कि शिकायत करने पर समाधान के बजाय उन्हें जवाब मिलता है- जैसा बना है, खा लो। छात्राओं के मुताबिक, सोने के लिए बिस्तर तक घर से लाना पड़ा। उनका आरोप है कि छात्रावास में आने वाले कुछ अधिकारी उनसे सम्मानजनक तरीके से बात नहीं करते।