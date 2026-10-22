तेजी से फैल रहा ‘गुटखा माफिया’ का नेटवर्क, छतरपुर में पान मसाले के 250 लाइसेंस, सत्यापन एक का भी नहीं

खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी केवल लाइसेंस जारी करने तक सीमित नहीं है। निर्माण इकाई में क्या बन रहा है, कच्चे माल का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है और तैयार उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं या नहीं, इसकी जांच भी जरूरी है। ऐसे में 250 से अधिक लाइसेंस के दायरे में आने वाली इकाइयों का भौतिक सत्यापन, उत्पादन की जांच और नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। यदि किसी इकाई को पान मसाला निर्माण की अनुमति मिली है और वहां प्रतिबंधित या गैरकानूनी उत्पाद तैयार हो रहा है, तो यह नियमों के उल्लंघन का मामला है। विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि कितनी इकाइयों का निरीक्षण किया गया, कितने नमूने लिए गए और कितनी जगह अनियमितताएं मिलीं। जिलेभर में संचालित दर्जनों गुटखा मशीनों का सरगना फूडसेफ्टी विभाग में सांठ-गांठ किए हैं, इस कारण माफिया बेखौफ काम कर रहा है।