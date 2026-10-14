‘मेरी मंत्री प्रहलाद पटेल से सेटिंग है, काम करवा दूंगा’, राजगढ़ में शिकायत दर्ज

Rajgarh Fraud Case: 'मेरी मंत्री प्रहलाद पटेल से पहचान है, भोपाल में कोई काम हो तो बताना, मैं करवा दूंगा, अपनी काफी ऊपर तक पहुंच है आप बस बताओ'…कुछ इसी तरह की बड़ी-बड़ी बातें करके मध्यप्रदेश के राजगढ़ जनपद अध्यक्ष सीमा नैनावत के पति सुनील नैनावत को भोपाल के शांतिलाल मीणा ने अपने जाल में फंसाया और 7 लाख 20 हजार रुपये ले लिए। पैसे लेने के बाद आरोपी लंबे समय तक टालता रहा और न ही सड़क निर्माण का काम दिलाया और न ही रकम की, जिसके कारण अब जनपद अध्यक्ष के पति सुनील नैनावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। खिलचीपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।