डिलीवरी बॉय बनकर भोपाल में ‘मौत’ बांटता था HIV पॉजिटिव ‘साइको’, पूछताछ में उगले राज

कटारा हिल्स थाना पुलिस और एफएसएल की टीम ने आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर पूरे घटनाक्रम का पुतले से रीक्रिएशन कराया। इस दौरान मृतक के पुतले और आरोपी की मदद से यह समझा गया कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई, वे कहां बैठे, साथ में खाना कैसे खाया और इसके बाद हत्या की वारदात किस तरह अंजाम दी गई। रीक्रिएशन के दौरान आरोपी ने पुतले की पहले शर्ट उतारी फिर उसे दो देशी शराब पिलाईं। फिर पुतले को जमीन पर लिटाया और 15 मीटर तक घसीटते हुए पुल के नीचे लेकर गया। इसके बाद उस पुतले को खड़ा करके उसे सिर के बल पत्थर पर पटक कर उसके साथ संबंध बनाए।