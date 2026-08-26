Ujjain Mahakal Temple: महाकाल मंदिर में कांवड़ियों का हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़ी, धक्का-मुक्की में दो सुरक्षाकर्मी घायल

मंदिर प्रशासन समिति की ओर से कहा गया है कि इस प्रकार की घटनाएं न केवल मंदिर की संपत्ति एवं व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, बल्कि मंदिर में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। संबंधित व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धार्मिक आस्था की आड़ में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था से छेड़छाड़, बैरिकेडिंग तोड़ना, मंदिर संपत्ति को क्षति पहुंचाना, सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट करना अथवा निर्धारित दर्शन व्यवस्था का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।