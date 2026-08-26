26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उज्जैन

Ujjain Mahakal Temple: महाकाल मंदिर में कांवड़ियों का हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़ी, धक्का-मुक्की में दो सुरक्षाकर्मी घायल

Mahakal Temple: नंदी हॉल में लगी बैरिकेडिंग तोड़ी, दान पेटियों को इधर-उधर फेंका, मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुईं उपद्रव करने वालों की तस्वीरें।
2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Shailendra Sharma

Aug 26, 2026

mahakal temple

mahakal temple kanwariya clash security guards injured, महाकाल मंदिर में विवाद (Source-patrika)

Ujjain Mahakal Temple Kanwariya Security Clash: मध्यप्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में बुधवार को कांवडियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद के कारण मंदिर में कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई और उपद्रव करने वाले लोगों ने मंदिर में लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर नंदी हॉल के अंदर घुसने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो धक्का-मुक्की हुई। घटना में मंदिर में तैनात तीन सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, इनमें से दो सुरक्षाकर्मियों को पैरों और सिर में चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नंदी हॉल में घुसने की कोशिश

जानकारी के मुताबिक बुधवार को बड़ी संख्या में कांवड लेकर भक्त ओंकारेश्वर से महाकाल मंदिर पहुंचे थे। कांवडियों ने नंदी हॉल में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की और जब सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो विवाद की स्थिति बन गई। उपद्रव करते हुए लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और वहां रखी दान पेटियों को भी इधर-उधर फेंक दिया।

उपद्रवियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग

मंदिर प्रशासन समिति की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक महाकालेश्वर मंदिर में आए कुछ उपद्रवी एवं असामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा मंदिर की सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया गया। उक्त व्यक्तियों द्वारा नंदी हॉल में लगी बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, व्यवस्थात्मक अवरोधों को क्षतिग्रस्त किया गया तथा दान पेटियों को इधर-उधर फेंकते हुए अनधिकृत रूप से गर्भगृह में प्रवेश करने का प्रयास किया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सुरक्षाकर्मियों के साथ हाथापाई एवं मारपीट की गई, जिसमें सुरक्षाकर्मियों को गंभीर चोटें आईं।

देखें वीडियो-

उपद्रवियों पर होगी सख्त कार्रवाई

मंदिर प्रशासन समिति की ओर से कहा गया है कि इस प्रकार की घटनाएं न केवल मंदिर की संपत्ति एवं व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, बल्कि मंदिर में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। संबंधित व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धार्मिक आस्था की आड़ में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था से छेड़छाड़, बैरिकेडिंग तोड़ना, मंदिर संपत्ति को क्षति पहुंचाना, सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट करना अथवा निर्धारित दर्शन व्यवस्था का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Ujjain News: घर के कोने-कोने से निकल रहे कोबरा, दो दिन में 14 कोबरा निकलने से डरा परिवार

ये भी पढ़ें
ujjain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2026 05:33 pm

Published on:

26 Aug 2026 05:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / Ujjain Mahakal Temple: महाकाल मंदिर में कांवड़ियों का हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़ी, धक्का-मुक्की में दो सुरक्षाकर्मी घायल

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ujjain News: हाईकोर्ट ने कहा- गुरु और शिष्या के भरोसे का दुरुपयोग किया, महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज मामले में बड़ा फैसला

Mahamandleshwar Gyandas Maharaj Case
उज्जैन

Ujjain News: सोते हुए शख्स को सांप ने सीने पर डसा…. कुछ देर बाद परिवार में पसरा मातम

snake bite incident family mourning
उज्जैन

उज्जैन में 100 से ज्यादा संदिग्ध पकड़ाए, सावन सोमवार पर उमड़े लाखों लोग

सोमवार को महाकाल का अनूठा श्रंगार किया गया
उज्जैन

Ujjain news: पुलिस चेकिंग में रोकी हुंडई कार, सीट देखते ही पुलिस बोली- ‘किनारे लगाओ…’, फिर खुली पोल-पट्टी

Smuggling network: तस्करी नेटवर्क बड़ा खुलासा (Photo Source - AI)
उज्जैन

Ujjain News: बिजनेसमैन की तलाकशुदा बेटी को शादी के सपने दिखाकर जयपुर के कारोबारी ने खर्च कराए 1.27 करोड़

Ujjain Divorcee Woman Fraud Case
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.