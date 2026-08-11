अनुदान आयोग की आरक्षण नीति दरकिनार कर 20 हजार मानदेय वाली संविदा भर्ती का निकाला विज्ञापन

विषय/विभाग: विश्वविद्यालय ने कुल 27 अध्ययनशालाओं/विभागों के लिए यह विज्ञापन निकाला है। इनमें कृषि, जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी), वनस्पति विज्ञान (बॉटनी), रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री), वाणिज्य (कॉमर्स एवं प्रबंधन), कंप्यूटर साइंस, चित्रकला (ड्राइंग एवं पेंटिंग), अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंग्रेजी, फोरेंसिक साइंस, भूगोल, भूविज्ञान (जियोलॉजी), हिंदी, इतिहास, पत्रकारिता एवं जनसंचार, विधि (कानून), गणित, संगीत, दर्शनशास्त्र, भौतिक शास्त्र (फिजिक्स), शारीरिक शिक्षा, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र/मनोविज्ञान, उर्दू और प्राणी शास्त्र (जूलॉजी) शामिल हैं।पद और चयन प्रक्रिया: विज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रक्रिया सीधे नियुक्ति के लिए नहीं, बल्कि कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार करने के लिए है। कार्यभार और अध्यापन की आवश्यकता के आधार पर पदों की संख्या को घटाने, बढ़ाने या समाप्त करने का संपूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।