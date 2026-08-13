‘हमें ज्ञान देने के बजाय…’, बागेश्वर धाम पहुंचे विधायक टी राजा का मौलाना रशीदी पर पलटवार

मौलाना रशीदी को सीधे आड़े हाथों लेते हुए टाइगर राजा ने कहा, मौलाना रशीदी को हमें ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्हें ज्ञान बांटना ही है, तो वे उन लोगों को समझाएं जो मदरसों से आतंकवादी बनकर निकल रहे हैं। लाल किले पर बम फोड़ने वाले डॉक्टरों को जाकर ज्ञान दें। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसे बयान देने वालों पर सख्त रुख अपनाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए।