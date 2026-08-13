1931 में जलियांवाला जैसी गोलियां झेलीं, गांधीजी संग जेल गए… 16 साल से 15 अगस्त पर दरवाजे को निहारती हैं 90 की बेवा, बेटा बोला— क्या सम्मान की भी एक्सपायरी डेट होती है?

चरण पादुका गोलीकांड का जिक्र आज भी इतिहास की किताबों में दर्ज है। शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि कैसे उर्मिल नदी का पानी लाल हो गया था। लेकिन उस इतिहास के प्रत्यक्षदर्शी रहे रामसिंह के परिवार को 16 साल से किसी राष्ट्रीय पर्व पर याद न करना सिर्फ एक परिवार का अनादर नहीं है, बल्कि यह सवाल हमारी राष्ट्रीय चेतना पर है कि हम अपनी जड़ों को कितनी जल्दी भूल जाते हैं। इस 15 अगस्त को जब ध्वजारोहण हो और परेड की सलामी ली जाए, तब मंच पर एक खाली कुर्सी रामसिंह परिहार के नाम की भी रखी जाए। उस कुर्सी पर उनके बेटे मलखान सिंह और 90 वर्षीया पत्नी विमला सिंह को ससम्मान बैठाया जाए। ताकि आने वाली पीढ़ी को यह अहसास हो सके कि आजादी सिर्फ भाषणों और नारों से नहीं, बल्कि रामसिंह जैसे अनाम नायकों के त्याग और खून से हासिल हुई थी।