बालाघाट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक, जीतू पटवारी ने लगाया आरोप

पटवारी ने सोशल मीडिया एक्स पर बालाघाट एसपी कार्यालय से जारी पत्र की फोटो शेयर की। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को लेकर बालाघाट पुलिस और प्रशासन की लापरवाही बहुत आपत्तिजनक है। उन्होंने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया कि राहुल गांधी के दौरा पहले से ही निर्धारित था और इसके लिए पुलिस को पहले से ही सूचना दी गई थी। पटवारी ने कहा कि 'इसके बावजूद दौरे को लेकर पुलिस अनभिज्ञता जाता रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह खुद सरकारी सिस्टम की खामियां बता रहा है। पटवारी ने अंत में एमपी सरकार से राहुल गांधी की सुरक्षा पर प्राथमिकता देने की मांग की।