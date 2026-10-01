बालाघाट में सरकार पर गरजेंगे राहुल गांधी, आज दोपहर 3 बजे करेंगे प्रेस कांफ्रेंस

मध्यप्रदेश में राहुल गांधी के दौरे को लेकर सियासत गर्माई हुई है। वे गुरुवार को दोपहर तीन बजे राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोलेंगे। उन्होंने इसके लिए 10 मिनट का समय तय किया है। वे आधा घंटा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। बालाघाट जिले के बिरसा और बैहर ब्लाक में बैगा समुदाय के 32 बच्चों की मौत को लेकर राहुल गांधी राज्य सरकार को घेरने आ रहे हैं। वे इस क्षेत्र में करीब 45 मिनट रुकेंगे। राहुल गांधी 19 सितंबर को इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करने आए थे, इसके बाद वे 1 अक्टूबर को बालाघाट जिले में पहुंच रहे हैं।