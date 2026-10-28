सरोगेसी से दो बच्चों का जन्म, फिर शुरू हुआ विवाद, इंदौर में थाने पहुंची बिजनेसमैन की पत्नी

Indore Surrogacy Blackmail Case: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक बिजनेसमैन की पत्नी ने एक महिला के खिलाफ पति को ब्लैकमेल कर लाखों रूपये लेने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित महिला का कहना है पति को ब्लैकमेल कर महिला अब तक करीब 60 लाख रुपये वसूल चुकी है। पुलिस ने बिजनेसमैन की पत्नी की शिकायत, दिए गए सबूतों के आधार पर महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।