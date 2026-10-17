सुमित्रा महाजन को अब कौन-सी नौकरी चाहिए? ताई के मजाकिया जवाब ने खींचा ध्यान

इंदौर के रेसिडेंसी कोठी में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव (MP CM Dr Mohan Yadav) आए थे। उनसे मिलने के लिए पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन आई थी। जब मीडिया से उनकी बातचीत हुई और मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो सुमित्रा महाजन ने मजाकिया लहजे में कह दिया - हां नौकरी मांगने आई थी। ताई के इस एक जवाब के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। इंदौर से लगातार 8 बार सांसद रहीं सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। इसके बाद से वे काफी समय से इंदौर में ही रह रही हैं और सक्रिय राजनीति से दूर हो गई हैं।