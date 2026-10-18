‘मौत को 528 घंटे पूरे…’, 20 लोग खोलेंगे मशहूर बिल्डर की मौत का राज ! इंदौर ऑफिस मे मिली थी डेडबॉडी

जानकारी के लिए बता दे कि थाना पलासिया क्षेत्र में गत 27 सितंबर की शाम रियल एस्टेट कारोबारी बंटी उर्फ संदीप नागर (56 वर्ष) ने साकेत नगर स्थित अपने कार्यालय 'द मार्क' बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर ऑफिस में अपनी जान दे दी थी। पुलिस जांच में अभी तक कई एंगल सामने आए हैं। इस बीच कानूनी सलाहकारों से जानकारी लेने के बाद कारोबारी के परिजन ने पलासिया पुलिस को लगभग 20 लोगों के नाम सौंपे हैं जो प्रोजेक्ट और लेनदेन के मामलों से जुड़े हैं और लगातार संपर्क में थे। हाईप्रोफाइल केस होने के कारण पुलिस उनके नामों का खुलासा नहीं कर रही है। अब मौत के 528 घंटे पूरे हो चुके है। देखना होगा कि कब मौत की असली वजह का खुलासा होगा।

