Cancer: 25 से 30 साल की महिलाओं को हो रहा ब्रेस्ट कैंसर, इन 4 लक्षणों से करें फर्स्ट स्टेज में पहचान

Indore news: विदेश में ब्रेस्ट कैंसर 60 साल की उम्र के बाद होने की आशंका रहती है, जबकि पांच साल पहले तक भारत में यह उम्र 45 साल के बाद मानी जाती थी। अब यह ट्रेंड बदल चुका है। मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में एमवायएच अस्पताल की ओपीडी में आने वाली 100 में से 4 से 6 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर निकलता है। इनमें से एक महिला 25 से 30 साल तक की होती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि पहले इस उम्र में ऐसे केस सामने नहीं आते थे। जागरुकता व समय पर जांच से ऐसे केस शुरुआती स्टेज में ही सामने आ रहे हैं। इससे बीमारी समय पर ठीक भी हो रही है। एमवायएच के ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जन प्रोफेसर डॉ. मनीष कौशल कहते हैं कि जागरुकता लाने व समय पर जांच के लिए अक्टूबर माह को ब्रेस्ट कैंसर अवेयर माह के रूप में मनाया जाता है। एमवायएच में इसे लेकर जागरुकता सत्र हो रहे हैं।