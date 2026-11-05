एमपी में 63 हजार 296 करोड़ रूपये की लागत से बनेंगे 5 ग्रीन फील्ड कॉरिडोर

mp 5 greenfield corridors construction 63296 crore, बैठक लेते सीएम मोहन यादव (Source-MP Jansampark)
MP 5 Greenfield Corridors: मध्यप्रदेश में 63 हजार 296 करोड़ रुपये की लागत से 5 ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। भोपाल मे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने ये जानकारी दी है। सीएम ने कहा है कि सड़कें विकास की वास्तविक जीवन रेखा होती हैं। मध्यप्रदेश का कोई गांव, कस्बा या शहर बेहतर सड़क संपर्क से वंचित न रहे। हर गांव-शहर को बारहमासी सड़कों से जोड़ना ही हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्टेट हाईवे, फोर लेन, सिक्स लेन, 8 लेन और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण के माध्यम से आधुनिक सड़क नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। इससे प्रदेश में कनेक्टिविटी का नेटवर्क और मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मंडल के संचालक मंडल की 49वीं बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि सड़कों के जो काम निर्माणाधीन हैं, उनमें कार्य की गति बढ़ाकर तेजी से पूरा कर लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाना है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, उद्योग और मप्र हाऊसिंग बोर्ड के साथ आपसी तालमेल से काम करें।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में करीब 63 हजार 296 करोड़ रुपए की लागत से कुल 1398 किमी लंबाई वाले पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर्स तैयार करने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। यह फोर लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर, पेव्हड शेल्डर सहित होंगे। जिन 5 ग्रीन फील्ड कॉरिडोर्स की तैयारी जोरों पर हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़