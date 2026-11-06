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दिग्विजय सिंह ने रोकी सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा, राहुल गांधी से मिलने जाएंगे दिल्ली

Digvijaya Singh Delhi Visit : सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा में दीपावली अवकाश, दिग्विजय सिंह ने जारी किया नया दौरा कार्यक्रम
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भोपाल

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deepak deewan

Updated: 6 Nov 2026, 8:27 AM IST

digvijaya singh

दिग्विजय सिंह। (फोटो Facebook digvijay singh)

Digvijaya Singh Delhi Visit : कांग्रेस नेता व मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपनी सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा रोक दी है। यात्रा से ब्रेक लेकर वे आज दिल्ली जा रहे हैं। शुक्रवार को ​दिग्विजय सिंह राहुल गांधी से मिलेंगे। वे दोपहर में भोपाल से विमान से दिल्ली रवाना होंगे। वहां कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दिग्विजय सिंह दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे। दिवाली को देखते हुए उन्होंने "सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा" को 5 दिन के लिए रोका है।

"सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा" को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है। अब यह यात्रा 11 नवंबर से प्रारंभ होगी। दिग्विजय सिंह और यात्रा से संबंधित अन्य लोगों ने सोशल मीडिया में भी इस बात की जानकारी दी।

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दिग्विजय सिंह शुक्रवार यानि आज दिल्ली जाएंगे। वे वहां राहुल गांधी के आवास पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ​दिग्विजय सिंह 6 नवंबर को दोपहर में भोपाल से विमान से दिल्ली जाएंगे और रात को भी वहीं ठहरेंगे। वे वहां अनेक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।

दिवाली महापर्व मनाने के लिए रोकी सत्य सनातन यात्रा

"सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा" के ब्रेक के संबंध में सोशल मीडिया में जानकारी देते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा:

"सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा" में सहभागी समस्त पदयात्रियों के लिए दिनांक 6 नवंबर से 10 नवंबर तक पांच दिवसीय दीपावली अवकाश रखा गया है, ताकि सभी यात्री अपने परिवारजनों एवं प्रियजनों के बीच रहकर पांच दिवसीय दीपोत्सव हर्षोल्लास के साथ मना सकें।

दीपावली अवकाश के उपरांत 11 नवंबर 2026 को राघौगढ़ से पुनः पदयात्रा प्रारंभ होगी, जो श्रीरामराजा सरकार की पावन नगरी ओरछा धाम होते हुए प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या की ओर अग्रसर होगी।

इस पावन अवसर पर मैं समस्त सनातन धर्मावलंबियों, पदयात्रियों एवं देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई एवं मंगलमयी शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा महाकाल, प्रभु श्रीराम एवं माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का प्रकाश बना रहे।

दिनांक 6.11.2026 (शुक्रवार) का प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा…

13.15 बजे – भोपाल से दिल्ली के लिए प्रस्थान।
(इंडिगो विमान संख्या 6E-5250)

14.50 बजे – दिल्ली आगमन।

तत्पश्चात स्थानीय कार्यक्रमों में सहभागिता।

रात्रि विश्राम – दिल्ली।

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