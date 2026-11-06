दिग्विजय सिंह ने रोकी सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा, राहुल गांधी से मिलने जाएंगे दिल्ली

Digvijaya Singh Delhi Visit : कांग्रेस नेता व मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपनी सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा रोक दी है। यात्रा से ब्रेक लेकर वे आज दिल्ली जा रहे हैं। शुक्रवार को ​दिग्विजय सिंह राहुल गांधी से मिलेंगे। वे दोपहर में भोपाल से विमान से दिल्ली रवाना होंगे। वहां कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दिग्विजय सिंह दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे। दिवाली को देखते हुए उन्होंने "सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा" को 5 दिन के लिए रोका है।