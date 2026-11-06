दिसंबर की ठंड में गरमाएगी एमपी की सियासत, 7 से 11 तक चलेगा शीतकालीन सत्र

मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और 11 दिसंबर तक चलेगा। पांच दिवसीय इस सत्र के दौरान इस बार विपक्ष हंगामा कर सकता है क्योंकि विपक्ष सागर जिले के शराबकांड का मुद्दा उठा सकता है, वहीं हाल ही में देवास जिले में शराब माफिया के ट्रक से कुचलकर शहीद हुए थाना प्रभारी दिलीप पुरी का मामला भी उठाया जा सकता है।