भोपाल में शनिवार सुबह से शहर की सफाई शुरु, सीएम मोहन यादव से मुलाकात के बाद सफाईकर्मियों की हड़ताल खत्म

हड़ताल के चलते राजधानी के 85 वार्डों और 21 जोन में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप रही। न तो डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन हुआ, न ही सड़कों की सफाई की गई। अतिरिक्त एक दिन तो शहरवासी दिवाली की सफाई तक का कचरा घर और दुकानों में ही रखे रहे, पर अगले दिन ये कचरा सड़क किनारों पर पड़ा नजर आने लगा, जिसने करीब दो दिन राहगीरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। हालात ये बन गए कि, पुराने शहर से लेकर नए शहर तक के बाजारों में कचरे का अंबार नजर आ रहा था। यही नहीं, शहर के न्यू मार्केट, वल्लभ भवन समेत कई वीआईपी कॉलोनी 4 इमली तक में हर जगह कचरे का अंबार नजर आने लगा।