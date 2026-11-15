भोपाल मेट्रो की खुदाई से देश के अनोखे ओवरब्रिज की नींव को खतरा, PWD ने दी FIR की चेतावनी

पीडब्ल्यूडी का दावा है कि निशातपुरा रेलवे ओवरब्रिज (Nishatpura ROB) के नीचे मेट्रो की बेतरतीब खुदाई से ब्रिज की सुरक्षा खतरे में आ गई है। वहां से गुजर रहे नाले को दूसरी ओर मोड़ने के लिए मेट्रो प्रबंधन सीवेज की पाइप्स विछा रहा है। इसके लिए दो पाइपलाइन डाली जा रही हैं। मेट्रो कॉन्ट्रैक्टर ने बिज की नींव तक ऐसी खुदाई कर डाली है कि फिलर के फाउंडेशन बाहर झांकने लगे हैं। नियम यह है कि फाउंडेशन के दो मीटर दूर तक ही खुदाई की जा सकती है। बता दें कि, यह ओवरब्रिज देश का ऐसा पहला और अनोखा आरओबी होगा को 7 रेलवे ट्रैक के ऊपर से होकर गुजरेगा।