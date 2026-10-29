‘साइकिल से आता था, फिर भी हार गया’, जीतू पटवारी का छलका दर्द, राऊ छोड़ नई सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें

Jitu Patwari: मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का राऊ सीट से हार को एक बार फिर दर्द छलक पड़ा। इंदौर मे पटवारी के एक बयान ने उनकी चुनावी हार और भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि साइकिल से आने और लोगों से जुड़ाव के बावजूद उन्हें चुनाव हरा दिया गया। उनके इस बयान को 2023 के विधानसभा चुनाव में राऊ सीट पर मिली हार से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले चुनाव में भाजपा के मधु वर्मा ने उन्हें हराया था। इससे पहले दो बार पटवारी इस सीट से विधायक चुने गए थे। अटकलें लगाई जा रही है कि राऊ में उनके भाई भरत पटवारी की सक्रियता बढ़ने के कारण 2028 चुनाव (MP Vidhan Sabha election 2028) में वह राऊ छोड़ किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, उन्होंने अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है।