‘TI से लड़ के करवाया काम, आपको हर बार होती है आपत्ति’, छपारा में शौचालय बनवाने को लेकर भाजपा नेता से भिड़ी CMO

नगर परिषद में अध्यक्ष निशा पटेल और उपाध्यक्ष ठाकुर शिवाकांत सिंह जैसे भाजपा समर्थित नेतृत्व होने के बावजूद भाजपा मंडल अध्यक्ष और प्रशासन के बीच यह टकराव नगर में कई सवाल खड़े कर रहा है। लोगों के बीच यह चर्चा है कि जब नगर में भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधियों की भूमिका है, तो फिर नगर परिषद के कार्यों को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष और प्रशासन के बीच टकराव क्यों हो रहा है। हालांकि मंडल अध्यक्ष की ओर से शौचालय निर्माण पर आपत्ति के कारणों और निर्माण कार्य बंद कराने की मांग को लेकर विस्तृत पक्ष सामने आना अभी बाकी है। अब देखना होगा कि नगर परिषद प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है।