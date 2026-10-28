इंदौर में गुस्साए छात्रों ने ढहा दिया निर्माण, स्कूल की जमीन पर निर्माण को लेकर बवाल

Betma School Land Dispute: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के बेटमा में इंदौर रोड स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जमीन पर बाउंड्रीवॉल तोड़कर निर्माण कार्य किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। विद्यालय की जमीन को लेकर छात्राओं में भारी आक्रोश है। विरोध में बुधवार को छात्राएं सड़क पर उतर आईं। आक्रोशित विद्यार्थियों ने निर्माण ढहा दिया। करणी सेना ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है, वहीं इस मामले में संस्था प्राचार्या उमा रेशमसिंह अलावा ने तहसील कार्यालय में आवेदन देने के साथ थाना बेटमा में एफआइआर दर्ज कराई है।