सिवनी जिले में बस पलटी, 12 यात्री घायल, एक की मौत

Seoni Bus Accident: मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में मंगलवार सुबह एक बस के पलट जाने से उसमें सवार 12 यात्रियों के घायल होने के समाचार है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत की भी सूचना है। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। घटनास्थल पर प्रशासन का अमला मौजूद है। बताया जा रहा है कि बस में 20 से अधिक यात्री सवार थे।