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सिवनी जिले में बस पलटी, 12 यात्री घायल, एक की मौत

Seoni Bus Accident: मंगलवार सुबह बस पलटने से 12 यात्रियों के घायल होने की सूचना...। एक की मौत...। बचाव कार्य जारी...।
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सिवनी

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Manish Gite

Oct 06, 2026

Seoni Bus Accident

Seoni Bus Accident- सिवनी जिले में मंगलवार सुबह बस पलटने से कई यात्री घायल। (विजुअल पत्रिका)

Seoni Bus Accident: मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में मंगलवार सुबह एक बस के पलट जाने से उसमें सवार 12 यात्रियों के घायल होने के समाचार है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत की भी सूचना है। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। घटनास्थल पर प्रशासन का अमला मौजूद है। बताया जा रहा है कि बस में 20 से अधिक यात्री सवार थे।

इससे पहले रविवार को भी सिवनी जिले के बरघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पौनार के पास एक बस और कार की टक्कर हो गई थी, जिसमें सवार कई लोग घायल हो गए थे।

खबर अपडेट की जा रही है…।

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Updated on:

06 Oct 2026 10:22 am

Published on:

06 Oct 2026 10:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / सिवनी जिले में बस पलटी, 12 यात्री घायल, एक की मौत

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