करवा चौथ के रंग में रंगा इंदौर, 1101 महिलाओं ने लिया जल संरक्षण और प्रदूषण मुक्त दिवाली का संकल्प

Indore News : मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के बिचौली मर्दाना मुख्य मार्ग पर स्थित श्री वैष्णव धाम में सर्वधर्म सामूहिक करवा चौथ महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री जागृति महिला मंडल के आयोजन में 1101 महिलाओं ने एक साथ करवा चौथ की कथा सुनी, साथ ही विधि - विधान के साथ करवा पूजन किया। दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चले इस आयोजन में धार्मिक परंपराओं के साथ सामाजिक सरोकारों और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया।