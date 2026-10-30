भारत में Regime Change पर एमपी बीजेपी का बड़ा हमला, पोस्ट किया वीडियो

पार्टी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि​ अराजकता के विरोध में इंदौर में उमड़ा विराट जनसमूह पूरे देश को यह संदेश दे रहा है कि लोकतंत्र में अराजकता और अव्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं है। इंदौर का जनसैलाब लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जनमानस की प्रतिबद्धता और जागरूकता का सशक्त प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए लगातार भ्रम फैलाने और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन देश और प्रदेश की जागरूक जनता अब ऐसी भ्रामक राजनीति और अराजकता फैलाने वाली प्रवृत्तियों को भली-भांति समझ चुकी है।