ड्राइविंग लाइसेंस में बढ़ी मुश्किलें, एमपी में नए सिस्टम में डिटेक्ट नहीं हो पा रहा वाहन चालकों का चेहरा

भोपाल समेत प्रदेशभर के आरटीओ कार्यालयों में हजारों लोग 15 दिन से लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, परेशानी दूर नहीं हो रही है। राजधानी में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। यहां पहले रोजाना 175 से 200 लर्निंग लाइसेंस बनते थे, लेकिन नए सिस्टम के बाद इनकी संख्या घटकर महज 20 से 25 रह गई है। यानी पहले की तुलना में करीब 90 फीसदी तक कमी आई है। सबसे ज्यादा परेशानी उन युवाओं को हो रही है, जिन्हें पुलिस भर्ती सहित अन्य नौकरियों के आवेदन के लिए लर्निंग लाइसेंस की जरूरत है। समय पर लाइसेंस नहीं बनने से उनके सामने आवेदन की प्रक्रिया प्रभावित होने का खतरा भी बना हुआ है।