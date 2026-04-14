हर वार्ड पर नजर : स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए 66 मॉनिटर नियुक्त, सुबह 7 बजे से मैदान में उतरेंगे अफसर

शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में बेहतर रैंक दिलाने के लिए नगर निगम ने अब जमीनी स्तर पर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। हर वार्ड की निगरानी के लिए सोमवार को निगमायुक्त संघ प्रिय ने वार्डों के लिए 66 वार्ड मॉनिटर नियुक्त किए हैं, जो रोज सुबह तय समय पर क्षेत्र में उतरकर सफाई व्यवस्था का जायजा लेंगे। साथ ही अपर आयुक्त टी प्रतीक राव को पूर्व विधानसभा, मुनीश सिकरवार को दक्षिण व ग्रामीण और प्रदीप तोमर को ग्वालियर विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी है। आयुक्त की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सभी वार्ड मॉनिटर को सुबह 7 से 9 बजे तक अनिवार्य रूप से फील्ड में रहना होगा और सफाई व्यवस्था, कचरा संग्रहण व अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी करनी होगी। नगर निगम की यह नई व्यवस्था सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय करने की दिशा में बड़ा कदम है और इससे शहर की सफाई व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।