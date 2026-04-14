14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

हर वार्ड पर नजर : स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए 66 मॉनिटर नियुक्त, सुबह 7 बजे से मैदान में उतरेंगे अफसर

अपर आयुक्त को भी विधानसभा वाइज सौंपी जिम्मेदारी शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में बेहतर रैंक दिलाने के लिए नगर निगम ने अब जमीनी स्तर पर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। हर वार्ड की निगरानी के लिए सोमवार को निगमायुक्त संघ प्रिय ने वार्डों के लिए 66 वार्ड मॉनिटर नियुक्त किए हैं, जो रोज [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

monu sahu

Apr 14, 2026

nagar nigam ward monitor

स्वच्छ सर्वेक्षण के संबंध में आयोजित बैठक में उपस्थि महापौर डॉ शोभा सिकरवार व अन्य अधिकारी।

अपर आयुक्त को भी विधानसभा वाइज सौंपी जिम्मेदारी

शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में बेहतर रैंक दिलाने के लिए नगर निगम ने अब जमीनी स्तर पर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। हर वार्ड की निगरानी के लिए सोमवार को निगमायुक्त संघ प्रिय ने वार्डों के लिए 66 वार्ड मॉनिटर नियुक्त किए हैं, जो रोज सुबह तय समय पर क्षेत्र में उतरकर सफाई व्यवस्था का जायजा लेंगे। साथ ही अपर आयुक्त टी प्रतीक राव को पूर्व विधानसभा, मुनीश सिकरवार को दक्षिण व ग्रामीण और प्रदीप तोमर को ग्वालियर विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी है। आयुक्त की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सभी वार्ड मॉनिटर को सुबह 7 से 9 बजे तक अनिवार्य रूप से फील्ड में रहना होगा और सफाई व्यवस्था, कचरा संग्रहण व अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी करनी होगी। नगर निगम की यह नई व्यवस्था सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय करने की दिशा में बड़ा कदम है और इससे शहर की सफाई व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन पर फोकस
हर वार्ड में सुबह 7:30 बजे से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण शुरू हो जाए और यह नियमित रूप से हो। यदि किसी वाहन में खराबी आती है या समय पर नहीं पहुंचता, तो तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना देना अनिवार्य किया गया है।

जियो-टैगिंग और रोजाना रिपोर्ट अनिवार्य
सिर्फ निरीक्षण ही नहीं, बल्कि हर वार्ड मॉनिटर को अपने कार्यों की जियो-टैगिंग फोटो अपलोड करनी होगी और दैनिक रिपोर्ट ऑनलाइन गूगल फॉर्म के जरिए भेजनी होगी। इससे काम की पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी।

कचरा न रहे, डस्टबिन जरूरी
वार्ड में कहीं भी कचरे के ढेर नहीं होने चाहिए,आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में पर्याप्त डस्टबिन उपलब्ध हों, कचरा संग्रहण नियमित और अलग-अलग श्रेणियों में किया जाए

सफाई मित्रों की उपस्थिति भी होगी चेक
वार्ड मॉनिटर को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर दिन सुबह सफाई मित्रों की उपस्थिति का सत्यापन करें और यह सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित बीट के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

दो बार सफाई, सार्वजनिक शौचालयों पर भी नजर
व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में दो बार सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की बेहतर व्यवस्था और हर वार्ड में सौंदर्यीकरण के कार्य भी मॉनिटर की जिम्मेदारी में शामिल किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Apr 2026 12:18 pm

Published on:

14 Apr 2026 12:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / हर वार्ड पर नजर : स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए 66 मॉनिटर नियुक्त, सुबह 7 बजे से मैदान में उतरेंगे अफसर

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

औसत से कम बरसेंगे बादल, ग्वालियर चंबल संभाग में मानसून की हो सकती है खंड बर्षा

मौसम विभाग ने मानसून का किया पूर्वानुमान जारी
ग्वालियर

MP News: नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर ! 3 महीने के अंदर लेना होगा PNG कनेक्शन

(Photo Source - Patrika)
ग्वालियर

एमपी के इस जिलें में ‘नई ट्रेन’ चलाने की तैयारी, रेलवे बोर्ड को भेजा प्रस्ताव

New Train
ग्वालियर

‘ड्राइविंग लाइसेंस’ और ‘आरसी’ के फिजिकल कार्ड बनना बंद ! ये है कारण

Digital License
ग्वालियर

मधुमक्खियों के हमले से बचने 60 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़ गया शख्स, देखें रेस्क्यू

Bee Attack Case
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.