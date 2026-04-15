राजस्थान की गर्म हवा का असर: दो दिन में 40 पार जाएगा पारा, शहर में बढ़ी तपन

अप्रेल के तीसरे सप्ताह की शुरुआत के साथ ही शहर में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवाओं ने माहौल को तपता बना दिया है और दिन का तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक है। दिन चढ़ते ही धूप तीखी हो रही है और दोपहर के समय सड़कों पर भीड़ कम होने लगी है। लोग तेज धूप से बचने के लिए छांव और ठंडी जगहों की तलाश करते दिखे। बाजारों में भी दोपहर के समय भीड़ कम रही।