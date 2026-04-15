ग्वालियर के गुंडे से थर्राई जयपुर पुलिस, महिला के आरोप के बाद पकड़ा लेकिन तुरंत छोड़ भी दिया

Gwalior- एमपी के ग्वालियर के एक गुंडे से जयपुर की पुलिस भी डर गई। गुंडे ने एक महिला से छेड़छाड़ की। महिला ने मामले की पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस को मजबूरन आरोपी गुंडे को गिरफ़्तार करना पड़ा पर बाद में उसे छोड़ दिया। मौके का लाभ उठाकर गुंडा फरार हो गया। मामला जयपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया तो आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिरी। दो पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इधर ग्वालियर के आरोपी गुंडे की अब मध्यप्रदेश और राजस्थान में तलाश की जा रही है। पुलिस हर संभावित ठिकाने पर उसकी खोज कर रही है।