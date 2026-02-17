क्रिकेट को चुना, 10वीं को छोड़ा! वैभव सूर्यवंशी के फैसले के पीछे पिता ने खोला राज

वैभव सूर्यवंशी बिहार के ताजपुर के रहने वाले हैं। वे ताजपुर के मोडेस्टी स्कूल से ही उन्होंने 10वीं का फार्म भरा था। लेकिन अब वे 17 फरवरी से 11 मार्च तक होने वाली परीक्षा नहीं देंगे। लेकिन, क्रिकेट कमिटमेंट्स की वजह से वे लगातार पढ़ाई को फोकस नहीं कर पाए। इसकी वजह से परीक्षा की तैयारी बेहतर नहीं हो पाई है। वैभव और उनके परिवार के लोगों में इसकी वजह से यह आम सहमति बनी की इस साल परीक्षा नहीं देना है। अगले साल परीक्षा दिया जायेगा। इधर, परीक्षा केंद्र पर वैभव के पहुंचने को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारी कर ली थी।