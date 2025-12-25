मुजफ्फरपुर में सुबह-सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग! बाइक सवार बदमाशों ने घर पर बरसाईं गोलियां, CCTV फूटेज वायरल

CCTV फूटेज का स्क्रीन ग्रैब
Muzaffarpur Firing: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गुरुवार की सुबह उस समय दहशत फैल गई, जब बेखौफ बदमाशों ने एक घर पर फायरिंग कर दी। यह घटना मुशहरी थाना क्षेत्र के रोहुआ इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां बाइक सवार हमलावरों ने खुलेआम गोलियां चलाईं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
गुरुवार सुबह जब लोग अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज से वे चौंक गए। एक मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश मौके पर पहुंचे, पिस्तौल निकालीं और एक घर पर कई राउंड गोलियां चलाईं। बदमाश कुछ ही पलों में मौके से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे।
इस सनसनीखेज फायरिंग की पूरी घटना पास के एक CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे बाइक सवार बदमाश बेखौफ होकर गोलियां चलाते हैं और फिर तेजी से मौके से फरार हो जाते हैं। यह CCTV वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस पर बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का दबाव बढ़ गया है।
जिस घर को निशाना बनाया गया, वह बावन बीघा के रहने वाले सतीश कुमार ठाकुर का है। घर के मालिक को शक है कि फायरिंग जमीन के विवाद और रंगदारी की मांग के कारण की गई है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा है और इस मामले में पहले ही थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी।
पीड़ित सतीश कुमार ठाकुर ने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले रंगदारी की मांग को लेकर मुशहरी थाने में FIR दर्ज कराई थी। इसके बावजूद विवाद सुलझा नहीं। उनका आरोप है कि बदमाशों ने उन्हें डराने और उन पर दबाव बनाने के इरादे से यह हमला किया।
घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मौके से गोलियों के कई खाली खोखे बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वे CCTV फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इस घटना से रोहुआ इलाके में डर का माहौल बन गया है।
