मुजफ्फरपुर में सुबह-सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग! बाइक सवार बदमाशों ने घर पर बरसाईं गोलियां, CCTV फूटेज वायरल

घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मौके से गोलियों के कई खाली खोखे बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वे CCTV फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इस घटना से रोहुआ इलाके में डर का माहौल बन गया है।