‘बाबर के साथ जो खड़ा होगा उसका…’, बाबरी मस्जिद विवाद में कूदे शंकराचार्य, दे दी चेतावनी

शंकराचार्य ने कहा कि धार्मिक कारण से मंदिर नहीं तोड़े गए थे। इस्लाम कहीं नहीं कहता है कि किसी के उपासना स्थल को तोड़कर अपना उपासना स्थल बनाओ। इस्लाम में यह उचित नहीं माना गया है, लेकिन यदि ऐसा किया गया है तो वह धार्मिक नहीं राजनीतिक कारण से किया गया। हम तुमको मिटा देंगे। अपनी हनक के लिए। जो काम राजनीतिक वजहों से हुआ है। उसको धार्मिक लोग क्यों बनाकरह रखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि उनके मन में भी अभी भी वही राजनीति बैठी हुई है।